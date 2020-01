Europeu: Dupla portuguesa apita no dia inaugural

A Seleção Nacional estreia-se esta sexta-feira no Campeonato da Europa, frente à poderosa França, mas Portugal também estará representado na arbitragem.





A dupla portuguesa composta por Duarte Santos e Ricardo Fonseca está nomeada para apitar o Bielorússia e Sérvia, do Grupo A, no dia inaugural da competição, na quinta-feira, em Graz, na Áustria.António Marreiros, presidente do Conselho de Arbitragem, também está nomeado como observador EHF para o Croácia e Montenegro no mesmo dia.