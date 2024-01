Europeu: Portugal aponta ao melhor resultado e ao pré-olímpico

Portugal depende apenas de si para melhorar no Euro'2024 de andebol o histórico sexto lugar alcançado em 2020, bem como conquistar uma vaga para os torneios pré-olímpicos rumo a Paris'2024.Se, por um lado, uma das vagas para os torneios pré-olímpicos em jogo no Euro'2024 já está praticamente garantida para a seleção portuguesa, a melhor classificação de sempre está ainda dependente do apuramento para o jogo de atribuição do quinto e sexto lugares.Já com as duas posições no Grupo II da 'main round' (fase principal) entregues à tricampeã mundial Dinamarca e à campeã europeia Suécia, que avançam para as meias-finais, Portugal está na luta pelo terceiro lugar, que qualifica para o dito jogo.Até ao momento, o desempenho da seleção lusa tem sido irrepreensível, tendo somado quatro vitórias, que constitui já um novo máximo em fases finais, e duas derrotas com as candidatas Dinamarca (37-27) Suécia (40-33) , tendo esta última ditado a eliminação das meias-finais.Martim Costa, com 46 golos, correspondendo a uma eficácia de 69,7%, é o jogador em destaque na seleção portuguesa e lidera a tabela dos melhores marcadores do torneio, embora com mais um jogo do que as seleções do Grupo I.Na derradeira jornada do grupo, a disputar na terça-feira, a seleção portuguesa defronta a dos Países Baixos, última posicionada e já sem qualquer hipótese de apuramento, e uma vitória garante a conquista do terceiro posto do Grupo II e o acesso ao jogo de atribuição do quinto e sexto lugares.Portugal parte para a derradeira jornada em igualdade pontual com a Eslovénia, com quatro pontos, equipa que venceu por 33-30 na 'main round' , tal como a Noruega (37-32) , com menos dois, pelo que se terminar empatada com estas duas seleções tem vantagem no confronto direto.A seleção dos Países Baixos, segunda classificada do Grupo E, atrás da campeã europeia Suécia, ainda não venceu nenhum jogo na fase principal, tendo sido derrotada pela Dinamarca (39-27), Noruega (35-32) e, no domingo, Eslovénia (37-34).O lateral-direito Niels Versteijnen marcou 15 golos frente à Eslovénia, quase metade dos apontados pelos holandeses, e igualou o segundo lugar do lateral suíço Andy Schmid na lista dos recordes de golos apontados num só jogo de uma fase final.O histórico entre as duas seleções é igual, com três vitórias para cada e um empate. Os Países Baixos venceram o único encontro anterior no campeonato da Europa, em 2022, por 32-31, na Hungria, que ditou o afastamento luso da fase principal.A seleção portuguesa tem que fazer frente aos Países Baixos um resultado igual ou melhor do que o da Eslovénia com a Dinamarca, caso contrário será afastada do terceiro lugar e da possibilidade de viajar para Colónia, onde irá decorrer a fase final.Este cenário não invalida, no entanto, que a seleção portuguesa possa sonhar com a qualificação para o torneio pré-olímpico rumo a Paris'2024, pela segunda vez consecutiva, que foi sempre o objetivo principal que norteou a participação.Para alcançar esse desígnio, que para já está bem encaminhado, Portugal tem de ficar numa das duas primeiras posições das seleções que ainda aspiram ao pré-olímpico e atrás das que já garantiram vaga para o torneio, casos da Dinamarca e França.Atendendo que as seleções da Suécia, Alemanha, Noruega e Hungria, bem como a já eliminada vice-campeã Espanha, que caiu com estrondo na primeira fase, já estão apuradas para os torneios pré-olímpicos pela classificação do Mundial'2023, a conjuntura está favorável a Portugal e à Áustria.A este cenário acresce ainda o desempenho do Egito, que já garantiu o pré-olímpico pela classificação no Mundial'2023, no campeonato africano, que pode abrir nova vaga caso chegue ao título e ao apuramento direto para Paris'2024, beneficiando neste caso a Croácia.Caso o campeão europeu seja uma seleção que já está qualificada para Paris'2024, como a campeã mundial Dinamarca e a anfitriã França, a vaga para o torneio pré-olímpico passa para a seleção seguinte no Mundial'2023, que pode ser a Eslovénia se a Croácia já estiver apurada.Portugal, que marca presença pela oitava vez na fase final de um Europeu, terceira seguida, qualificou-se pela terceira vez para o 'main round' (2002, 2020 e 2024), sendo que o melhor resultado é o sexto posto alcançado há quatro anos.Nas edições com 24 seleções presentes (2020, 2022 e 2024), Portugal marca presença pela segunda vez na 'main round' (2020 e 2024), ao que soma mais uma, em 2002, quando a competição era disputada por 16 seleções, tendo terminado em nono.Portugal, que vai acolher a competição em 2028, juntamente com a Espanha e a Suíça, depois de ter sido anfitrião da edição inaugural, em 1994, tem como melhor resultado o sexto lugar alcançado em 2020. Em 2022 terminou em 19.º.