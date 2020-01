Europeu: selecionador bósnio diz que Portugal tem "abertas as portas da qualificação"

O selecionador de andebol da Bósnia-Herzegovina, Bilal Suman, considerou este sábado que Portugal tem "abertas as portas da qualificação" para a segunda fase do Euro'2020, mas prometeu dificultar a concretização desse objetivo no jogo de domingo.

"Portugal tem abertas as portas da qualificação e todos devem acreditar que têm uma oportunidade de ouro para seguir para a segunda fase, mas também somos ambiciosos e queremos ganhar, o que tornaria as contas do grupo muito mais interessantes", disse Suman à agência Lusa, na cidade norueguesa de Trondheim, anfitriã do Grupo D da fase final do torneio.

A 'equipa das quinas' venceu na sexta-feira por 28-25 a favorita França, campeã europeia em 2006, 2010 e 2014, horas antes de a Bósnia perder por categórico 32-26 com a anfitriã Noruega, o que, segundo o antigo internacional bósnio, até poderá jogar a favor da sua equipa.

"A perspetiva de se apurar para a ronda principal vai colocar a seleção portuguesa sob uma pressão que ainda não tinha sentido. Nós não temos nada a perder e podemos apenas desfrutar e praticar bom andebol", assinalou.

Suman antecipou um "jogo muito duro" no domingo, no qual "a defesa terá um papel fundamental" - aspeto em que "Portugal é muito forte, até a nível físico -, assinalando que a sua equipa pode protagonizar "exibições defensivas muito melhores do que a que teve com a Noruega".

"Portugal joga muito bem no sistema de sete contra seis, mas nós também. O vencedor poderá muito bem ser a equipa que cometer menos erros técnicos. Os guarda-redes também deverão ter um papel muito importante e, se o [Alfredo] Quintana é um guarda-redes impressionante, também temos alguns do nosso lado", advertiu.

Suman sustentou que Portugal foi "superior à França em todos os aspetos do jogo", considerando que a formação orientada pelo selecionador Paulo Pereira mostrou ter ultrapassado a ausência de Gilberto Duarte, o melhor jogador luso, afastado da lista final de convocados devido a lesão.

"[Gilberto] Duarte é um jogador importante, mas a equipa demonstrou que tem muitas soluções. Agrada-me que surjam jogos como o França-Portugal. É bom para o andebol que não sejam sempre os mesmos a ganhar e penso que o futuro da seleção portuguesa poderá ser brilhante", defendeu.

O capitão da seleção dos Balcãs, Mirsad Terzic, não se manifestou surpreendido com o desfecho do encontro, lembrando que a seleção nacional tem "jogadores realmente talentosos e equipas que estão a disputar e a fazer boas campanhas na Liga dos Campeões".

"Pudemos ver o quanto este grupo é equilibrado. Temos o máximo respeito por Portugal e sabemos que, neste momento, tem de ser considerado favorito. Tem uma defesa muito forte, com jogadores com grande capacidade física, e, se não estivermos ao nível deles, não terão dificuldade em nos vencer", notou, em declarações à agência Lusa.

Portugal, que disputa pela sexta vez o Europeu, defronta a estreante Bósnia-Herzegovina no domingo, no pavilhão Trondheim Spectrum, a partir das 16:00 (menos uma hora em Lisboa), antes de a Noruega jogar com a França, em partidas da segunda jornada do Grupo D.