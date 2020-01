Europeu de andebol: França-Portugal em direto

- Na antevisão à partida, o selecionador Paulo Pereira destacou a importância de entrar bem na prova. "Queremos começar bem e logo nos primeiros 10 a 15 minutos de jogo vou perceber o que esta equipa pode fazer. Vamos ver as nossas sensações e mostrar a nós próprios o que somos capazes de fazer", sublinhou.





- Portugal conseguiu vencer a França na poule 6 da fase de qualificação, tendo-se imposto por 33-27 em Guimarães, antes de perder em Estrasburgo, também de forma categórica, por 33-24.- O jogo tem hora marcada para as 17h15 na arena norueguesa Trondheim Spektrum. Portugal está no Grupo D, juntamente com França, Bósnia e Noruega.- Boa tarde!vai acompanhar a estreia de Portugal no Campeonato da Europa frente à poderosa equipa da França. A seleção volta a marcar presença numa final de um Europeu 14 anos depois.