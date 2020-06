Ex-Benfica Mitrevski reforça FC Porto

O guarda-redes Nikola Mitrevski jogou duas épocas no Benfica (2015 a 2017), de onde saiu para rumar à Roménia (dois anos), tendo depois jogado uma temporada (a última) no seu país, a Macedónia. Regressa a Portugal, agora para o FC Porto.

“Desde o meu primeiro jogo no Dragão Arena em 2010, quando jogava no Metalurg, tenho recordações ótimas. Foi um ambiente fenomenal. Sempre que joga a equipa de andebol, todos os jogadores do FC Porto têm um grande apoio por trás. Jogar assim é uma honra para todos os jogadores”, disse o guarda-redes ao site dos dragões.

O macedónio chega ao Dragão Arena para render o austríaco Thomas Bauer, que deixou o FC Porto após duas temporadas, e para ser substituto do titularíssimo Alfredo Quintana. “Acredito que me vou adaptar bem e, juntamente com o Quintana, vamos fazer uma boa época, com muitas vitórias e muitos títulos. É para continuar a conquistar títulos em Portugal e tentar atingir a final four da Liga dos Campeões.”