FC Porto alcança segunda vitória na Liga dos Campeões

O FC Porto obteve este domingo a sua segunda vitória na edição 2022/23 da Liga dos Campeões de andebol ao bater, em casa, o HC PPD Zagreb, por 28-26, num jogo em que brilhou o guarda-redes portista Mitrevski.

A derrota fora com o Telekom Veszprén, na ronda anterior, excluiu os campeões nacionais da fase seguinte da prova, mas para o Zagreb este jogo do Grupo A podia valer uma vaga nos 'play-off' de qualificação se a equipa pontuasse.

O FC Porto triunfou e o Zagreb terá de lutar na derradeira jornada por aquela vaga, que está a ser disputada pelo Orlen Wisla Plock, da Polónia, equipa que fecha a sua participação nesta fase da competição com uma deslocação ao recinto portista.

Neste jogo com os 'dragões', o Zagreb dominou quase toda a primeira parte e esteve a vencer por 7-3, com o internacional russo Timur Dibirov, de 39 anos, a dar espetáculo na ponta esquerda do ataque da sua equipa.

O Zagreb ganhava por dois golos com 25 minutos jogados (9-11), mas o FC Porto impôs-se na reta final da primeira com três golos consecutivos, dois de Mamadou Diocou e um de Rui Silva, e foi para o intervalo a vencer (12-11).

O lateral portista Nikolaj Laeso abriu a segunda parte com um golo, Timur Dibirov respondeu e o jogo entrou numa fase equilibrada, que a igualdade que se verificava aos 35 minutos ilustrava (14-14).

O FC Porto defendeu quase sempre melhor do que atacou, tendo Mitrevski sobressaído com algumas grandes e decisivas intervenções. Depois, apareceram Pedro Valdés, com dois golos, e Sebastian Frandsen, a defender um livre de sete metros, e os portistas deixaram o Zagreb para trás (20-17).

A partir daí, o FC Porto tomou conta do jogo e ganhou confiança e a equipa croata perdeu clarividência e quase ficou afastada da luta pelo triunfo quando restavam 10 minutos para o fim (23-19).

Algumas decisões precipitadas do FC Porto e o risco total do Zagreb para evitar a derrota deram alguma emoção aos instantes finais. O Zagreb reduziu para 27-26, por Timur Dibirov, mas Miguel Alves acabou com as dúvidas, fazendo o resultado final e garantindo, assim, a vitória merecida da sua equipa

Jogo no Pavilhão Dragão Arena, no Porto

FC Porto - Dínamo de Zagreb, 28-26.

Ao intervalo: 12-11.





Sob a arbitragem de Roberto Schulze e de Tobias Tönnies, da Alemanha, as equipas alinharam e marcaram:

- FC Porto (28): Nikola Mitrevski, Miguel Alves (4), Pedro Valdés (6), Rui Silva (1), Jack Thurin (2), Daymaro Salina (4) e Diogo Branquinho (4). Jogaram ainda: Nicolaj Laeso (1), Victor Iturriza (2), Mamadou Diocou (3), Fábio Magalhães (1), Pedro Cruz e Sebastian Frandsen

Treinador: Magnus Andersson.

- HC PPD Zagreb (26): Dino Slavic, Ivan Cupic, Davor Cavar (2), Jakov Gojun, Zvonimir Srana (4), Lovre Klarica (6), e Timur Dibirov (10). Jogaram ainda: Aleks Kavcic (3), Nikola Grahovac (1), Zeljko Musa, Karpo Sirotic, Stefan Dodic, Csaba Limeter e Aljaz Panjtar

Treinador: Xavier Pascual.

Marcha do marcador: 3-3 (5 minutos), 3-5 (10), 4-7 (15), 6-9 (20), 9-11 (25), 12-11 (Intervalo), 14-14 (35), 17-16 (40), 20-18 (45), 23-19 (50), 25-22 (55) e 28-26 (final).

Assistência: cerca de 800 espetadores.