FC Porto assinala regresso aos trabalhos

O FC Porto assinalou esta terça-feira o regresso aos trabalhos no Dragão Arena, com destaque para as cinco caras novos para atacar a próxima temporada.





Os reforços do campeão nacional são Nikola Mitrevski (guarda-redes macedónio de 34 anos ex-Eurofarm Pelister), Tiago Sousa (pivô português de 19 anos que esteve emprestado ao Maia Ismai), Ivan Sliskovic (lateral croata de 28 anos ex-Goppingen), Manuel Spath (pivô alemão de 34 anos ex-TVB Stuttgart) e Diogo Silva (lateral português de 22 anos que esteve emprestado ao RK Celje).