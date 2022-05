FC Porto bate Águas Santas e sagra-se tricampeão nacional de andebol

O FC Porto sagrou-se esta sexta-feira tricampeão nacional de andebol após vencer no terreno do Águas Santas por 34-18. Os azuis e brancos conquistam assim o 23.º campeonato da sua história na modalidade.A duas jornadas do final da competição, os dragões, que ao intervalo já venciam por 13-9, somam agora 85 pontos mais cinco que o Benfica, que só tem mais um encontro para disputar, e seis do que o Sporting que ainda tem dois jogos por realizar mas tem desvantagem no confronto direto com a equipa orientada por Magnus Andersson.Recorde-se que este é o terceiro campeonato consecutivo ganho pelo FC Porto, que venceu também em 2018/19 e 2020/21. Em 2019/20, o título nacional não foi atribuído, devido à pandemia da Covid-19.De referir que este foi o último jogo da carreira do internacional português Pedro Seabra, de 32 anos, que atua no Águas Santas.