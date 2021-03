FC Porto cilindra Madeira SAD

Com uma exibição convincente, o FC Porto cilindrou (44-26) esta quinta-feira na receção ao Madeira SAD, mantendo o pleno de 21 vitórias no Campeonato.





A turma do Funchal ainda equilibrou os primeiros 15 minutos, mas depois não conseguiu suster a capacidade ofensiva dos dragões, com muito contra-ataque.Ao intervalo o FC Porto já vencia por oito golos (23-15) e aumentou a vantagem na segunda parte, tendo agora tempo para preparar o próximo desafio frente aos dinamarqueses do Aalborg, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a 1 de abril.Diogo Branquinho (9 golos) destacou-se no ataque da equipa da Invicta, enquanto pelo Madeira SAD Elledy Semedo (12) foi o marcador de serviço.Elias António (Madeira SAD) saiu lesionado e vai ser reavaliado.