FC Porto cilindrado pelo PSG

O FC Porto teve um início de noite de quinta-feira inglório, ao ser cilindrado (19-33) pelo PSG, no jogo da 7.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, disputado em Paris.Com uma primeira parte de muito baixo nível, os dragões sofreram um parcial de 18-4 em 30 minutos, demonstrando pouca concentração no ataque, com muitos remates falhados e muitas falhas técnicas, enquanto a defesa também foi pouco agressiva.Já o PSG defendia com muita eficácia e no ataque foi sempre a faturar, com o dinamarquês Mikkel Hansen (5 golos no total e muitas assistências) em destaque, bem secundado por Kamil Syprzak (8) e Nedim Remili (6).Na segunda parte (15-15), o FC Porto equilibrou o jogo, mas sem qualquer hipótese de equilibrar o resultado, pelo que o seu destino estava traçado, perante a equipa mais cara do mundo, com um orçamento de perto de 20 milhões de euros anuais.O guarda-redes Nikola Mitrevksi, com 5 defesas (eficácia de 31%), e o pivô Victor Iturriza, com 5 golos (100%), foram os melhores da equipa portista.As duas equipas voltam a jogar no dia 25 de novembro, no Dragão Arena.Resultados da 7.ª jornada do Grupo B;PSG (FRA)-FC Porto, 33-19Barcelona (ESP)-Kielce (POL), 30-32Motor (UCR)-Veszprém (HUN), 29-27Flensburg (ALE)-Dínamo Bucareste (ROM), 37-30Classificação: 1.º Kielce, 12; 2.º Barcelona, 9; 3.º Veszprém, 8; 4.º PSG, 7; 5.º Motor, 6; 6.º FC Porto, 5; 7.º Flensburg, 5; 8.º Dínamo Bucareste, 4.