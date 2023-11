FC Porto com muitas lesões perde na Dinamarca

O FC Porto não resistiu ao GOG e perdeu (27-35) esta quarta-feira na deslocação à Dinamarca, em jogo da 9.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.Com muitas baixas devido a lesões prolongadas (Victor Iturriza e Vasco Costa) ou a problemas físicos (Diogo Branquinho, Daymaro Salina, Fábio Magalhães, Nikola Mitrevski e David Fernandez), os dragões sofreram um parcial de 10-2 e andaram sempre atrás no marcador, chegando ao intervalo já em clara desvantagem (12-20).Com o reatamento, os tetracampões nacionais ainda esboçaram uma reação e reduziram para cinco golos de diferença (15-20), mas o GOG soube gerir até final, com um andebol prático e de alta qualidade, aproveitando os erros e falta de consistencia da turma azul e branca.Com 5 golos em 8 remates (62% de eficácia), Pedro Valdés foi o melhor atacante do FC Porto, enquanto o guarda-redes Diogo Rêma apresentou-se em bom nível na baliza, com 12 defesas (27%).Ao averbar a sexta derrota em nove jogos, o FC Porto manteve, com 6 pontos, o 6.º lugar da série, o último que apura para o playoff, mas viu os polacos do Wisla Plock (7.ºs com 4 pontos) aproximarem-se, após vencerem (30-25) o Celje na Eslovénia.