FC Porto confirmado na Liga dos Campeões e Sporting fica de fora

A equipa do FC Porto é a única portuguesa entre as 16 que vão participar na temporada de 2020/21 da Liga dos Campeões de andebol, com o Sporting a ficar de fora, confirmou esta sexta-feira a federação europeia da modalidade (EHF).

O FC Porto, embora sem título de campeão atribuído devido à suspensão do campeonato por causa da pandemia de covid-19, marca presença na principal prova da EHF por ter sido a equipa que liderava na altura da interrupção.

O Sporting estava entre as formações candidatas a um dos seis lugares que faltavam preencher, uma vez que 10 foram atribuídos aos campeões e às equipas que na altura do cancelamento dos campeonatos se encontravam em primeiro, mas não foi escolhido.

Zagreb (Croácia), Aalborg (Dinamarca), FC Barcelona (Espanha), Paris Saint-Germain (França), THW Kiel (Alemanha), SG Flensburg-Handewitt (Alemanha), Veszprém (Hungria), HC Vardar (Macedónia), Kielce (Polónia) e FC Porto (Portugal) foram as equipas com entrada direta na Liga dos Campeões.

A estes juntaram-se os candidatos proponentes da Liga Europeia, entre os quais se contava o Sporting, HC Meshkov Brest (Bielorrússia), Nantes (França), MOL-Pick Szeged (Hungria), Elverum Handebol (Noruega), RK Celje Pivovarna Lasko (Eslovénia) e HC Motorn (Ucrânia).

A EHF teve em conta para a escolha dos seis restantes participantes critérios como pavilhão/cidade em que jogam, transmissões televisivas, espetadores, resultados anteriores nas competições europeias e impacto do clube a nível comercial e digital.

A EHF também escolheu duas equipas de reserva, Wisla Plock (Polónia) e Dínamo Bucareste (Roménia), caso alguma das 16 tenha alguma dificuldade em participar na competição devido à pandemia de covid-19.

De entre as 16 equipas que vão iniciar a fase de grupos em 16 ou 17 de setembro contam-se seis campeões europeus, respetivamente FC Barcelona (9), THW Kiel (3), Vardar (2), SG Flensburg-Handwitt (1), Kielce (1) e RK Celje Pivovarna Lasko (1).

Antes da suspensão da Liga dos Campeões, que terá uma final reduzida em dezembro, com os dois primeiros classificados de cada um dos grupos, o FC Porto estava apurado para os oitavos de final, frente aos dinamarqueses do Aalborg.

Também o Sporting teve uma boa prestação na edição de 2019/20 da Liga dos Campeões, em que falhou o acesso aos oitavos de final ao ser eliminado no 'play-off' pelos romenos do Dínamo Bucareste, em dois equilibrados jogos (derrotas por 25-26 e 24-26).

O sorteio da fase de grupos ocorrerá a 01 de julho, pelas 18:00 (17:00 em Lisboa), em Viena, na Áustria.