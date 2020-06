FC Porto contrata guarda-redes ex-Benfica

O FC Porto anunciou esta terça-feira a contratação de Nikola Mitrevski para a temporada 2020/21. Com 1,88 metros de altura, o guarda-redes macedónio de 34 anos regressa a Portugal que conhece bem - depois de ter estado na Luz em 2015/16 - após dois anos na Roménia e um no país natal.





Internacional A em 63 ocasiões (2 golos), Mitrevski esteve presente nos dois últimos Campeonatos da Europa e no Mundial de 2019 ao serviço da seleção da Macedónia e reconheceu ao Porto Canal que não pensou muito antes de aceitar o convite dos dragões."Tive oportunidade, no ano passado, de jogar contra o FC Porto na Taça EHF e agora sei como funciona tudo no FC Porto. Estou muito contente com esta transferência e, quando chegou a oferta, não pensei muito antes de aceitar. Acredito que me vou adaptar bem e, juntamente com o Quintana, vamos fazer uma boa época, com muitas vitórias e muitos títulos. É para continuar a conquistar títulos em Portugal e tentar atingir a final four da Liga dos Campeões", afirmou.