FC Porto derrota Xico Andebol de forma clara

O FC Porto brindou este domingo o guarda-redes Nikola Mitrevski com uma folga pelo seu 36.º aniversário e poupou o pivô Victor Iturriza, mas a máquina montada pelo treinador Magnus Andersson não se ressentiu, apresentando grande contundência no triunfo (43-22) frente ao Xico Andebol, em jogo da 3ª jornada do Campeonato Placard.





A turma de Guimarães equilibrou 10 minutos (4-4), mas depois o contra-ataque portista arrasou com o adversário, graças à velocidade e brilho de Miguel Alves (6 golos).Djibril m’Bengue (7) e Diogo Oliveira (6) também tiveram mão quente.A ganhar ao intervalo por 16 bolas (24-8), os dragões não mais tiveram que se preocupar com o desenrolar da partida, já a pensarem na viagem a Setúbal na quarta-feira.