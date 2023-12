FC Porto derrotado em casa pelo campeão europeu Magdeburg

O FC Porto foi esta quinta-feira derrotado em casa por 40-31 pelos alemães do Magdeburgo, numa partida da 11.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões de andebol. A atuar em casa, a turma portista não conseguiu fazer face ao poderio da equipa germânica, que ao intervalo 'apenas' vencia por 3 golos de diferença (19-16).Do ponto de vista individual, Antonio Martínez foi o elemento em evidência nos dragões, com 7 golos, ao passo que David Fernández Alonso, Rui Silva, Daymaro Salina e Nikolaj Læsø fizeram 4 golos cada. Do lado oposto, Tim Hornke e Ómar Ingi Magnusson fizeram 8 golos e destacaram-se dos demais.Com este resultado, o FC Porto está agora na 10.ª posição, com 6 pontos, voltando à ação apenas em meados de fevereiro, no dia 15, diante do Telekom Veszprém HC.