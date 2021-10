FC Porto derrotado pelo Veszprém no Dragão Arena

O FC Porto perdeu (23-30) na noite desta quinta-feira frente ao Veszprém, na quarta jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.





Com um início muito forte, a equipa húngara fez um parcial de 7-1 nos primeiros 13 minutos, aniquilando as esperanças do campeão português, a encontrar muitas dificuldades perante uma defesa muito bem escudada no guarda-redes espanhol, Rodrigo Corrales.Até ao intervalo os visitantes do Dragão Arena mantiveram a vantagem de 6 golos (16-10) e depois conseguiram gerir sem facilitar, apesar da boa entrega dos portistas.Destaques individuais no FC Porto para António Areia (5 golos) e Rui Silva (6), os mais inconformados da turma da Invicta.O guarda-redes macedónio, Nikola Mitrevski também esteve bem, com 14 defesas (37,84% de eficácia), mas foi inferior à performance de Corrales, com 18 (43,9%).Nos restantes jogos do Grupo B, os espanhóis do Barcelona, do internacional português Luís Frade (2 golos), venceram (36-32) os romenos do Dínamo de Bucareste e os franceses do PSG ganharam (40-32) aos ucranianos do Motor.Na classificação, Barcelona, Veszprém e polacos do Kielce somam 6 pontos, seguidos do PSG (5), FC Porto (4), Dínamo de Bucareste (2), Motor (2) e alemães do Flensburg (1).