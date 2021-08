FC Porto despede-se de Viseu com triunfo sobre o campeão russo

O FC Porto despediu-se esta sexta-feira do Torneio Internacional de Viseu, com um triunfo (32-26) frente aos campeões russos do Chekhovskie Medvedi.





Os bicampeões nacionais, que na véspera tinham perdido (26-29) com os franceses do Chambéry, defenderam o segundo lugar, com 4 pontos, mas ainda estão dependentes dos restantes resultados da competição, que só termina este sábado.Depois de muito equilíbrio, os dragões ganharam ascendente no final da primeira parte e foram para o intervalo na frente (17-14).Os russos, liderados pela lenda viva, o treinador Vladimir Maximov, reagiram e tentaram contrariar, mas o FC Porto esteve mais eficaz no ataque e coeso ao nível defensivo.O pivô Victor Iturriza esteve em grande destaque no ataque dos dragões com 6 golos, bem secundado por António Areia e Pedro Valdés, ambos com 5.Na classificação, comanda o Chambéry (6 pontos), que ganhou (32-30) ao Sporting (1), enquanto a jornada termina esta noite com o Benfica a defrontar os espanhóis do Ademar León.