FC Porto domina Vardar e segue firme na Liga dos Campeões

O FC Porto venceu (27-24) na noite desta quinta-feira o Vardar, subindo ao 4º lugar no Grupo A da Liga dos Campeões, após jogo da 9ª jornada, disputado no Dragão Caixa.

A turma da Macedónia, campeã há dois anos, entrou melhor no encontro e dominou grande parte da primeira parte, mas a partir dos 25 minutos os dragões passaram a mandar na partida, apesar do empate ao intervalo (13-13).

Na segunda parte o FC Porto continuou com a iniciativa e chegou a uma vantagem de 5 golos (19-14), aproveitando a tática do sete contra seis, mas vários erros permitiram a recuperação do Vardar, que chegou a distar apenas 1 golo (22-21).

O FC Porto teve, no entanto, uma melhor ponta final e selou o triunfo.

Destaques individuais para o guarda-redes Nikola Mitrevski (8 defesas e 25,81% de eficácia), Diogo Branquinho (7 golos), letal no contra-ataque, Daymaro Salina (6), forte no sete contra seis, e de Miguel Martins (5), certeiro nos tiros de primeira linha.

"Estou feliz pela vitória, muito importante nas contas do grupo. Cometemos alguns erros, e o sete contra seis não era para durar tanto tempo, mas sofremos muitos golos de baliza aberta. Compensámos, porque a defesa esteve muito bem", considerou Magnus Andersson, treinador do FC Porto.

Já os alemães do Flensburg venceram (28-26) o Meshkov Brest na Bielorrússia e assumiram o comando da série.