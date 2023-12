FC Porto e Benfica vencem no Campeonato

O FC Porto e o Benfica, 2.º e 3.º no campeonato, respetivamente, mantiveram a perseguição ao Sporting, que também joga este sábado, ao vencerem nas deslocações a Guimarães e Gaia.Os dragões tiveram uma boa reação após a derrota na Champions com os alemães do Magdeburg e dominaram por completo os vimaranenses, com um parcial de 24-10 na primeira parte.A segunda foi mais do mesmo, com os campeões da 2.ª Divisão a não terem argumentos face aos tetracampeões nacionais, que triunfaram por 41-23.Veja a ficha aqui. Já o Benfica sentiu maiores dificuldades para vencer o FC Gaia, mas chegou na frente ao intervalo (14-13) e foi mais consistente na segunda parte, controlando a irreverência dos gaienses, para vencer por 29-26.Veja a ficha aqui.