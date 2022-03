FC Porto empata na Alemanha

O FC Porto empatou (26-26) esta quarta-feira, na Alemanha, frente ao Flensburg e ficou mais perto de se qualificar para o playoff da Liga dos Campeões, ao subir ao 6.º lugar do Grupo B, que apura os seis primeiros.Foi uma partida muito equilibrada, com os dragões a entrarem muito bem na partida, mas depois a permitirem a iniciativa ao adversário, a passar para a frente (7-6) aos 12 minutos.Os campeões nacionais passaram por momentos menos bons, mas mantiveram-se na discussão, chegando ao intervalo a perder por apenas um golo (13-14).Na segunda parte, o FC Porto foi mais acutilante e dominou o marcador durante grande parte do tempo, mas sem uma margem confortável que lhe permitisse controlar o desafio.A última bola foi do Flensburg (3.º da Bundesliga), mas o guarda-redes Nikola Mitrevski (14 defesas e 35% de eficácia), com grande exibição, segurou o empate, enquanto Djibril M'Bengue (6 golos), Pedro Valdés (5) e Victor Iturriza (5) distinguiram-se no ataque.O FC Porto fica agora à espera de terceiros, designadamente dos resultados desta quinta-feira, com o rival direto, os romenos do Dínamo Bucareste, a receberem o PSG.Está ainda em causa o resultado da última jornada da série, pois a turma da Invicta deveria visitar a Ucrânia para defrontar o Motor, em Zaporizhzhya, mas a guerra com a Rússia não o permite.Espera-se a decisão da EHF sobre o resultado dos jogos que envolvem o clube ucraniano.Isto quer dizer que, à semelhança de outras circunstâncias como a da pandemia, a qualificação para a próxima fase poderá ser igualmente encontrada na secretaria.