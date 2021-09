FC Porto ganha ao Flensburg-Handewitt na Liga dos Campeões

O Dragão Arena voltou a viver, esta quinta-feira, emoções fortes na Liga dos Campeões, com o FC Porto a vergar (28-27) os poderosos alemães do Flensburg-Handewitt.





Depois de uma primeira parte imaculada, os dragões entraram na segunda parte a vencer (13-12), mas a equipa germânica reagiu e começou a causar muitas dificuldades ao ataque portista.A 5 minutos do final, os alemães detinham três golos de vantagem (27-24), mas o FC Porto acreditou e deu a volta já para além da buzina, com António Areia a concretizar um livre de sete metros e estabelecer o resultado final (28-27).Destaques ainda para Daymaro Salina, melhor marcador dos azuis e brancos com 6 golos e 67% de eficácia, e para a monumental exibição do guarda-redes Nikola Mitrevski, com 6 defesas e 46% de eficácia.