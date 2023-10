FC Porto ganha ao GOG na Liga dos Campeões

O FC Porto conseguiu, finalmente, vencer (32-31) um dos tubarões do Grupo B da Liga dos Campeões, na sexta jornada da competição europeia e deu um passo importante rumo aos playoffs.O GOG fez uma boa primeira parte, demonstrando uma superioridade técnico-tática que permitiu vantagem clara ao intervalo (21-15).Mas com a entrada do guarda-redes Nikola Mitrevski na segunda parte os tetracampeões nacionais anularam as diferenças e chegaram ao empate (27-27) a 10 minutos do final.Com as emoções ao rubro no Dragão Arena, com o público a puxar, o jogo prosseguiu muito equilibrado, de parada e resposta, mas o FC Porto chegou à vantagem (30-29) a três minutos do fim.O GOG empatou (30-30) e criou dificuldades ao FC Porto, que sofrera a exclusão de Nikolaj Laeso para os últimos dois minutos, mas a equipa portuguesa não se atemorizou e trabalhou bem os últimos ataques, com Fábio Magalhães a selar o 32-31, enquanto António Areia foi o melhor marcador dos azuis e brancos com 6 golos.Com 6 pontos, o FC Porto subiu ao quinto lugar da série (apura seis para os playoffs), ultrapassando os franceses do Montpellier.Já os húngaros do Veszprém infligiram a primeira derrota ao Barcelona, por 41-36, com Luís Frade a marcar dois golos pelos catalães, agora no topo, mas em igualdade pontual com os magiares.