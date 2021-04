FC Porto já conhece adversário se avançar para os 'quartos' da Champions de andebol

O duelo entre Flensburgo-Handewitt e RK Zagreb, dos oitavos de final da Liga dos Campeões de andebol, foi cancelado devido a casos de Covid-19 na equipa croata, com os alemães a seguirem em frente, anunciaram esta terça-feira os organizadores da competição.

Depois do encontro da primeira mão, que estava agendado na semana passada na capital croata, ter sido adiado por causa de um número elevado de jogadores infetados com o novo coronavírus no RK Zagreb, a Federação Europeia de Andebol (EHF) considerou que não existiam condições para disputar a eliminatória e confirmou a passagem do Flensburgo-Handewitt aos quartos de final.

De acordo com os regulamentos da competição, a equipa que apresenta os casos positivos do novo coronavírus que levam ao cancelamento de um jogo é dada como derrotada.

A formação alemã, que foi campeã europeia 2013/14, fica agora à espera do resultado da eliminatória entre o FC Porto e os dinamarqueses do Aalborg para conhecer o adversário na próxima fase. Os dragões venceram em casa a turma dinamarquesa (32-29) na 1.ª mão dos 'oitavos' e amanhã disputam o segundo jogo, na Dinamarca.