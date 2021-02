FC Porto lembra palavras de Quintana e sublinha: «Tens uma Nação a lutar contigo»

Alfredo Quintana continua nos cuidados intensivos do Hospital de São João, após a paragem cardiorrespiratória que sofreu, ontem, no treino da equipa de andebol do FC Porto. O guarda-redes apresenta prognóstico muito reservado e, tal como Record adiantou, está a lutar pela vida.





"Tenho lutado desde que era criança. Não sou um sobrevivente. Sou um guerreiro extraordinário" (Alfredo Quintana, 2020)



Tens uma Nação a lutar contigo, Dragão! ?#FCPorto #FCPortoAndebol #Andebol #FCPortoSports pic.twitter.com/AaUoDQAGgV — FC Porto (@FCPorto) February 23, 2021

Esta terça-feira, o FC Porto deixou uma mensagem de apoio a Quintana através das redes sociais e recordou palavras do luso-cubano no ano passado: "Tenho lutado desde que era criança. Não sou um sobrevivente. Sou um guerreiro extraordinário". A publicação, no Twitter, termina com uma frase forte dirigida a Quintana: "Tens uma Nação a lutar contigo, Dragão!".