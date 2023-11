Liga dos Campeões: FC Porto não resistiu ao Montpellier

Depois da pesada derrota (24-35) em Montpellier, o FC Porto voltou a perder (25-29) com a turma francesa, em jogo da 8ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.A turma da Invicta realizou uma boa primeira parte, que estava empatada (13-13) ao intervalo, mas sensivelmente a meio do tempo complementar os dragões bloquearam após estarem na frente (17-16).O FC Porto começou a ter muitas dificuldades no ataque e permitiu contra-ataques rápidos que fizeram o Mintpellier disparar para uma vantagem (20-17) que soube controlar até final, apesar dos tetracampeões nacionais ainda arriscarem o 7 contra seis no ataque.Com este resultado, o FC Porto mantém a 6.ª posição na série.