FC Porto perde em Barcelona para a Liga dos Campeões

O FC Porto continua a marcar passo na Liga dos Campeões, sofrendo esta noite a nona derrota, em 12 jornadas, no Grupo B da Liga dos Campeões. Desta vez, os dragões cederam na deslocação ao reduto do Barcelona por 40-33.A equipa do internacional português Luís Frade (3) foi sempre superior e depois de algum equilíbrio nos momentos iniciais, tomou conta do jogo, para chegar ao intervalo a vencer já por cinco golos de diferença (20-15). Diferença essa que se dilatou na etapa complementar.Com mais esta derrota, a equipa portuguesa continua em sétimo no grupo, por isso fora de um lugar de acesso à fase seguinte, aos oitavos de final, restando duas jornadas para ainda poder acalentar o objetivo de seguir em frente na prova mais importante ao nível de clubes da Europa.