FC Porto perde em casa com o Kiel com golo a 3 segundos do fim

O FC Porto perdeu esta quarta-feira diante do Kiel, por 30-29, na 8.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões. Um jogo emotivo, discutido nos últimos instantes, que contou com um pavilhão cheio e que, técnico da equipa de futebol, além de Pinto da Costa, na bancada.A dois minutos do fim o FC Porto vencia por dois golos de diferença (29-27) mas uma falha técnica dos dragões deixou os alemães com a posse da bola. Os germânicos rapidamente reduziram, empatando logo a seguir.Os dragões tudo fizeram para marcar mais um golo e o último minuto foi impróprio para cardíacos. O FC Porto teve posse de bola, não conseguiu marcar; os alemães recuperaram-na e, a 3 segundos do fim, garantiram o triunfo.Não obstante o desaire, o FC Porto mantém-se na rota da qualificação para a fase seguinte da Liga dos Campeões.