FC Porto perde em Montpellier para a Liga dos Campeões

O FC Porto perdeu (24-35) ontem em Montpellier e desceu um lugar no Grupo B da Liga dos Campeões, ocupando agora o 6.º posto (6 pontos), o do limite da passagem aos oitavos-de-final, em igualdade pontual com a equipa francesa.Neste arranque da 7ª jornada, os tetracampeões nacionais ainda equilibraram até meio da primeira parte (9-9), mas a partir daí não mais conseguiram acompanhar o ritmo e a intensidade dada ao jogo pelo Montpellier, a equipa com mais campeonatos conquistados em França (14) e detentora de duas Champions, arrecadadas em 2003 e 2018.Até ao intervalo, o conjunto francês foi cavando uma vantagem, que se tornou confortável, depois de criarem e marcarem inúmeros golos fáceis, muitos em situação de empty-goal, ao ponto do guarda-redes gaulês, Remi Desbonnet anotar 2 golos com remate de costa a costa.Sem defesa coesa numa partida com um adversário desta envergadura, os dragões chegaram ao intervalo já a perderem por 5 golos (13-18).As diferenças entre as duas equipas acentuaram-se com o reatar do encontro, pois o Montpellier entrou a todo o gás e fez um parcial de 6-0 em 7 minutos, retirando toda a esperança aos pupilos de Carlos Resende em dar a volta ao resultado.A perder por 24-13, o défice do FC Porto foi evidente no que restou da partida, pois para além de apresentar uma defesa pouco agressiva, o ataque também funcionou muito aquém do habitual, com baixa eficácia se comparado com o adversário.