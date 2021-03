FC Porto perde jogo da Liga dos Campeões de andebol na secretaria mas não sofre mais sanções

A EHF decidiu atribuir ao FC Porto uma derrota por 10-0 no jogo com Meshkov Brest, do Grupo A da Liga dos Campeões. Após a paragem cardiorrespiratória de Alfredo Quintana, o encontro foi reagendado de quarta-feira para domingo, mas os dragões acabaram por não viajar para a Bielorrússia devido à morte do guarda-redes, na última sexta-feira. O FC Porto ainda tentou novo adiamento, mas a data limite para fechar a fase de grupos termina amanhã.





No entanto, a EHF manifestou a sua compreensão para com os motivos da ausência dos dragões e, por isso, não aplicou qualquer sanção à equipa portuguesa. "O painel considera que o clube deve ser exonerado de qualquer culpa por não ter estado no jogo devido a um motivo de natureza excecional. Contudo, tendo em conta que é necessário haver um resultado, o painel aplicou o princípio da responsabilidade estrita e considerou que, mesmo não havendo culpa do lado do FC Porto, a equipa portuguesa não pôde viajar para realizar o encontro. Assim sendo, o Meshkov Brest não deve sofrer as consequências desta situação", pode ler-se no comunicado.A EHF expressou ainda sentidas condolências ao FC Porto e à família de Alfredo Quintana.