FC Porto perde na Champions e soma 4.ª derrota seguida na época

O FC Porto somou esta quarta-feira a segunda derrota consecutiva na fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol ao perder 35-28 frente aos húngaros do Veszprém.

Petar Nenadic foi o melhor marcador da partida, com oito golos apontados.

Com este resultado, o FC Porto segue no último lugar do Grupo A, sem qualquer ponto somado, com um saldo de 51 golos marcados e 62 sofridos, enquanto que o Veszprém é líder isolado (esperando para ver o que fazem os outros adversários), com quatro pontos e com um saldo positivo de nove golos (71-62).

Note-se que foi a quarta derrota consecutiva dos dragões esta temporada para todas as competições, depois de ter iniciado a época com um desaire na Supertaça frente ao Benfica, na primeira ronda da Champions diante do Wisla Plock e de ter saído derrotado pela margem mínima (28-27) na primeira ronda do campeonato, na visita ao reduto do Águas Santas.