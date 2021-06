FC Porto precisou do prolongamento para chegar à final da Taça de Portugal

O FC Porto apurou-se este sábado para a final da Taça de Portugal, ao bater no prolongamento o Águas Santas por 33-31. A formação portista era favorita, confirmou esse estatuto, mas não estaria certamente à espera de ser obrigada a tempo extra para superar os maiatos, tendo até chegado a estar em posição bastante delicada no final da segunda metade. Valeu aí a maior experiência dos dragões, que conseguiriam forçar o prolongamento, onde acabariam por ser mais fortes, vencendo com parcial de 6-4 nessa fase.





No ponto de vista individual destaque para Pedro Cruz, com 12 golos na formação do Águas Santas, ao passo que nos dragões a figura foram Victor Iturriza e Diogo Branquinho, ambos com 7 golos.Na final, a disputar no domingo, novamente em Pinhel, o FC Porto defrontará o Benfica.