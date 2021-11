FC Porto quer vingar Paris

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A derrota do FC Porto em Paris está ultrapassada. Os bicampeões nacionais querem redimir-se hoje (19h45), frente ao PSG, no Dragão Arena, lotado para a 8ª ronda do Grupo B da Champions.

“Espero um jogo completamente diferente. Em casa, com os nossos adeptos, vai ser diferente pela forma como vamos entrar, para mostrar que o que aconteceu em Paris não foi normal”, considerou Rui Silva, central portista.

O primeira linha do PSG, Nedim Remili, está de sobreaviso: “Fizemos um bom jogo em casa, mas temos de repetir para subir na tabela. É o grupo da morte, não há dúvida. Nunca tinha visto um grupo tão forte na fase de grupos da Champions."