FC Porto recebe Barcelona para a Liga dos Campeões

Hoje há jogo grande no Dragão Arena, com o FC Porto a receber o Barcelona na 3ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões. Em confronto vão estar duas das quatro equipas que só somam vitórias, cenário que a formação da Invicta quer manter após o final do embate ibérico.

"Vamos enfrentar um adversário que é uma das melhores equipas do mundo e queremos acabar o dia com seis pontos", frisou o lateral do FC Porto Pedro Valdés.

Já o treinador dos catalães, Carlos Ortega, refere que os dragões de Carlos Resende jogam agora "mais rápido".