FC Porto regressa às vitórias no campeonato frente ao Belenenses

Depois da derrota no clássico frente ao Sporting, o FC Porto regressou este domingo às vitórias no campeonato, tendo derrotado o Belenenses por 38-25.Ao intervalo, a formação comandada por Carlos Resende já vencia por 20-12, tendo depois gerindo na segunda parte (18-13).Com 11 golos, Nikolaj Laeso foi o melhor marcador dos dragões, que voltam a entrar em campo na próxima quinta-feira, no Dragão Arena, frente ao Montpellier, na 8.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões."O facto de ter podido utilizar todos os jogadores foi bom e todos deram uma boa resposta. Houve um momento em que o Belenenses esboçou uma reação, fruto de alguma desconcentração nossa, mas depois voltámos a criar uma boa vantagem e a marcar vários golos em contra-ataque. Esta é uma semana em que se iniciam as segundas voltas e agora queremos retificar a imagem que deixámos em Montpellier. Foi um jogo menos conseguido da nossa parte e queremos dar uma boa resposta em nossa casa, perante os nossos adeptos", afirmou Carlos Resende, em declarações reproduzidas pelo site dos dragões.