FC Porto renova com o guarda-redes Nikola Mitrevski

Nikola Mitrevski vai continuar no FC Porto mais dois anos. O guarda-redes macedónio viu a prorrogação de contrato oficializada este sábado até 2024 depois de ter conquistado dois campeonatos, duas Supertaças e duas Taças de Portugal pela equipa dos azuis e brancos. "É sempre um prazer fazer parte do FC Porto. Estou muito feliz por ter renovado o meu contrato", constatou ao site dos dragões.Mitrevski regressou a Portugal, depois de uma passagem pelo Benfica (entre 2015 e 2017), e vincou a felicidade com a camisola do FC Porto. "Agradeço pela ajuda que os adeptos nos dão. Em Portugal, ganhámos quase tudo. Em dois campeonatos, perdemos só um jogo, e na Liga dos Campeões passámos duas vezes a fase de grupos. Este ano tivemos um grupo muito difícil, três das quatro equipas que estão na final four eram do nosso grupo e estou muito satisfeito pelo que fizemos neste par de anos", explicou.