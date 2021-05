FC Porto sagra-se bicampeão nacional de andebol

O FC Porto venceu (35-32) o Águas Santas este sábado e sagrou-se bicampeão de andebol, com o recorde de 22 títulos nacionais.





Mesmo sem praticar um andebol de primeira qualidade, os dragões impuseram-se em casa de forma natural à turma maiata, construindo o resultado ainda na primeira parte (16-14), em jogo da 28.ª jornada de um total de 30, mantendo o pleno de vitórias.Destaques individuais no ataque do FC Porto para Miguel Alves (7 golos), André Gomes (6) e Daymaro Salina (6), enquanto Francisco Fontes (6), Nuno Grilo (4), Pedro Cruz (4), Pedro Seabra (4) e Mário Lourenço (4) foram os mais produtivos na ofensiva do Águas Santas.No final veio a festa dos azuis e brancos no Dragão Arena, com dedicatória ao guarda-redes Alfredo Quintana, vitimado a 26 de fevereiro após uma paragem cardio-respiratória.Miguel Laranjeiro, presidente da Federação de Andebol de Portugal, entregou os troféus ao campeão, honrado com a presença da viúva do luso-cubano.