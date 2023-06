FC Porto sagra-se tetracampeão nacional de andebol

O FC Porto reforçou o seu estatuto de equipa mais vitoriosa no campeonato nacional de andebol, ao conquistar este sábado o seu 24.º título, o quarto consecutivo.Os dragões celebraram a conquista após vitória em casa do Marítimo por 33-25, na derradeira jornada, num jogo no qual até podiam empatar, qualquer que fosse o resultado do Sporting frente ao ADA Maia, tendo os leões ganho por 32-23, sem evitarem acabar no 2.º lugar, à frente do Benfica que cilindrou na Luz o Académico de Viseu por 42-26.No jogo do Funchal, o Marítimo entrou melhor, chegou a andar na frente (11-8), dando alguma esperança aos leões, que venciam na Maia.Mas o treinador do FC Porto, Magnus Andersson, pediu um time out e a sua equipa chegou ao intervalo com vantagem (18-15), mas sem evitar que Victor Iturriza se lesionasse.Na segunda parte, os dragões não mais perderam o controlo do jogo e do marcador, confirmando a revalidação do título, com António Areia (8 golos) e Jack Thurin (6) em destaque na equipa portista.2022/23 FC PORTO2021/22 FC Porto2020/21 FC Porto2019/20 Não atribuído2018/19 FC Porto2017/18 Sporting2016/17 Sporting2015/16 ABC2014/15 FC Porto2013/14 FC Porto: FC PORTO (24), Sporting (19), ABC (13), Benfica (7), Belenenses (5), Madeira SAD (1) e Salgueiros (1)