FC Porto sofre pesada derrota na Liga dos Campeões

O FC Porto sofreu esta noite em casa uma pesada derrota por 40-26, em jogo da 11.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.Os campeões nacionais foram derrotados pelos romenos do Veszprém, um dos colossos do andebol europeu, que se apresentou no Dragão Arena com quatro campeões europeus pela França, (Fabregas, Mahé, Descat e Rémili), e ainda com o ex-guarda-redes do Benfica, Mike Jensen, que deixou a Luz nesta paragem de inverno.O FC Porto mantém a sétima posição no grupo, com seis pontos, tantos quantos o sexto classificado Wisla Plock. Refira-se que os dois primeiros passam diretamente aos quartos de final, enquanto as equipas entre o terceiro e sexto lugares disputam um playoff de acesso a essa fase, faltando três jornadas.