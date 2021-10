FC Porto trava campeão europeu Barcelona no Dragão Arena

O FC Porto chegou a estar a vencer por sete golos de diferença na primeira metade da segunda parte, mas não conseguiu travar a recuperação do Barcelona, uma das melhores equipas de andebol do Mundo e atual campeã europeia, na sexta jornada do Grupo B da Liga dos Campeões. Ainda assim, os dragões lograram um empate a 33-33.





Num Dragão Arena repleto, a parte final foi imprópria para cardíacos, com constantes alternâncias na liderança e igualdades, até que a 30 segundos do apito final Magnus Andersson pede time out. Deu forças aos jogadores e com a posse de bola Fábio Magalhães permitiu a defesa do guarda-redes adversário. Depois o Barcelona falhou também o derradeiro ataque.