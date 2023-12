FC Porto vence e apanha pontualmente o Sporting, líder do campeonato

O FC Porto igualou pontualmente o Sporting e manteve a pressão ao líder, ao superar (32-20), este sábado, o FC Gaia, em jogo da 14.ª ronda do campeonato, no Dragão Arena.Sem os lesionados Fábio Magalhães e Daymaro Salina, mas já com Nikola Mitrevski, Diogo Branquinho e David Fernandez, recuperados de problemas físicos, os anfitriões construíram o triunfo na 1ª parte, chegando em vantagem ao intervalo (19-10).No tempo complementar, a anterior equipa de Carlos Resende, treinador do FC Porto, esboçou reação, mas os tetracampeões nacionais mantiveram vantagem expressiva no marcador, selando o triunfo, com Ignacio Plaza (5 golos) em evidência.A 14ª jornada só ficará concluída dia 6 de fevereiro, com a visita dos leões a Setúbal.