FC Porto vence líder do Grupo B na Champions e continua na luta

O FC Porto fez pela vida e venceu (29-27), esta quinta-feira, na receção aos polacos do Vive Kielce, líderes do Grupo B da Liga dos Campões, após 10 jornadas.Depois da derrota (33-39) na Polónia na primeira volta, os azuis e brancos vingaram-se do campeão europeu de 2016, um dos colossos do andebol europeu, mantendo-se na corrida pelo playoff, que qualifica os seis primeiros de cada uma das duas séries.Mesmo desfalcado do pivô francês Nicolas Tournat, que se lesionou antes da viagem para o Porto, o Vive Kielce, líder da série, impôs demasiado respeito aos dragões no início do encontro, conseguindo um parcial de 6-2 em 11 minutos.O domínio da turma polaca, que aproveitou as falhas técnicas do adversário, manteve-se até à entrada do guarda-redes Nikola Mitrevski e à maior agressividade defensiva dos anfitriões, que conseguiram reduzir as diferenças, ao ponto de virar o resultado a seu favor (11-10, aos 24 minutos).Seguiu-se uma toada de parada e resposta, que acabou em empate ao intervalo (14-14).No reinício, o FC Porto entrou muito forte e cavou uma vantagem de 4 golos (19-15), deixando o Kielce 7 minutos sem marcar.Os polacos reagiram, fizeram várias aproximações por um golo, mas o campeão nacional manteve-se sempre na frente e rematou o jogo com classe.Pedro Cruz destacou-se, com 7 golos.Nos outros resultados do Grupo B, os romenos do Dínamo de Bucareste venceram (33-29) os ucranianos do Motor, os alemães do Flensburg bateram (30-27) os húngaros do Veszprém e os franceses do PSG empataram (28-28) com o Barcelona.Classificação após 10 jornadas: 1.º Kielce, 14 pontos; 2.º PSG, Veszprém e Barcelona, 12; 5.º Flensburg, 9; 6.º Motor, 8; 7.º FC Porto, 6; 8.º D. Bucareste, 5.