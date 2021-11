FC Porto volta a perder com o Paris SG

O FC Porto voltou a ser incapaz de travar o PSG, ao perder por 39-30 (23-15 ao intervalo) nesta quinta-feira frente aos campeões franceses, desta feita no Dragão Arena, em jogo da 8.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.Os azuis e brancos deram maior réplica do que no jogo de há uma semana em Paris, onde foram goleados (19-33), mas desta vez o PSG também dominou do início ao fim, com show do gaulês Nikola Karabatic (14 assistências), do holandês Luc Steins (9) e do dinamarquês Mikkel Hansen (8) na circulação de bola.O PSG teve ainda no polaco Kamil Syprzak (9 golos) e no francês Nedim Remili (7) os seus artilheiros de serviço, enquanto pelos dragões destacaram-se o croata Ivan Sliskovic e Pedro Cruz (5 cada).Face à derrota, o FC Porto desceu ao 7.º lugar da série (apura seis para o playoff), já que os alemães do Flensburg venceram (28-20) os romenos do Dínamo, em Bucareste. Os húngaros do Veszprém superaram (36-29) os ucranianos do Motor.: 1.º Kielce (POL), 14 pontos; 2.º Veszprém (HUN), 10; 3.º PSG (FRA), 9; 4.º Barcelona (ESP), 9; 5.º Flensburg (ALE), 7; 6.º Motor (UCR), 6; 7.º FC PORTO, 5; 8.º Dínamo Bucareste (ROM), 4.