Fernando Tavares pede "desculpas aos adeptos": «Fizemos uma época medíocre nas modalidades»

Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica, reconheceu esta segunda-feira que a época dos encarnados nas modalidades deixou muito a desejar, adjetivando-a mesmo de "medíocre". O dirigente, que falava na apresentação de Alexis Borges, reforço para a equipa de andebol, pediu desculpas aos adeptos.





"É um prazer enorme ter o Alexis Borges connosco. Ele protagoniza exatamente aquilo que pretendo para as modalidades: mais qualidade, competência, mais capacidade técnica, tática e física. Em cima disso caráter e compromisso, porque ele é assim. Temos que transformar as nossas modalidades nisso mesmo", começou por dizer.A seguir fez um balanço. "A época não foi positiva. Para as equipas masculinas, um campeonato de voleibol, embora o futsal ainda esteja em aberto, é muito curto para a dimensão do Benfica. Tenho de deixar um pedido de desculpas aos adeptos e aos sócios pela época medíocre que fizemos nas modalidades, embora se destaque o trabalho fantástico que foi feito nas equipas femininas e na de voleibol. Sem pôr em causa o compromisso de todas as outras equipas, o que é facto é que temos de fazer mais e melhor. As pessoas que me acompanham neste clube sabem que é assim. Temos de ter ter capacidade para tornar o Benfica mais vencedor e competitivo. Muitas vezes não vamos conseguir ganhar, mas temos de deixar tudo em campo e morrer pelo clube", considerou Fernando Tavares, o 'vice' para as modalidades.A terminar, o dirigente voltou a elogiar Alexis Borges, bem como o treinador da equipa de andebol, Chema Rodríguez.: "O Alexis representa tudo o que acho que devem ser as modalidades. É uma mais-valia extraordinária", referiu. "O Chema Rodríguez é candidato a ser um dia um dos melhores treinadores do mundo, para não dizer mesmo o melhor. Quem a acompanhou os últimos jogos com o FC Porto e com o Sporting percebe que nós estamos marginalmente acima do Sporting e marginalmente abaixo do FC Porto. A contratação do Alexis vem trazer a possibilidade de encostarmos ao FC Porto."