Festa do andebol em Paredes movimenta milhares de atletas

A "Festa do Andebol" volta a animar Paredes. O torneio internacional Paredes Handball Cup'22 está já em velocidade de cruzeiro desde há dois dias e decorre até ao próximo domingo, movimentando milhares de atletas.Na cerimónia de abertura, realizada no Pavilhão Multiusos de Paredes, o momento alto foi a sentida homenagem a título póstumo a Alfredo Quintana, o malogrado guarda-redes do FC Porto, bem como a Rui Liberato, uma referência da modalidade também já falecido.Raquel Ferreira, viúva de Alfredo Quintana, marcou presença na homenagem e recebeu um ramo de flores e uma bandeira gigante com o rosto do Quintana, tal como a esposa de Rui Liberato, sendo que Vitor Iturriza, atleta do FC Porto, e Gustavo Capdeville, guarda-redes do Benfica que ainda hoje joga com o nome de Quintana nas costas, também marcaram presença, eles que eram dois grandes amigos do antigo guardião dos dragões.Entretanto, a Festa do Andebol prossegue com grande animação e muita competição.Os números da edição de 2022 voltam a impressionar, tal como nos anos anteriores.5 Países: Portugal, Espanha, Reino Unido, Chile e Dinamarca.15 Pavilhões + 1 Campo Exterior (com 3 campos de areia)320 Equipas (Andebol Indoor + Andebol Praia)3700 Atletas masculinos e femininos689 Jogos (Aumento em relação a 2019 de 64 jogos)230 Voluntários20 autocarros3 cantinas8 centros de alojamento (nas escolas)Cerca de 11.100 Refeições diárias (pequeno-almoço, almoço e jantar)