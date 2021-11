Figueira e Gaspar confiantes para o embate com Luxemburgo

A Seleção, a preparar o Europeu’2022, fez ontem dois treinos no Luxemburgo, onde hoje (18h00) defronta a congénere local, bem conhecida do guardião Hugo Figueira, antigo capitão das quinas e atual bicampeão pelo HB Esch no país do Benelux. "O Luxemburgo tem um misto de jogadores mais experientes e outros mais jovens, mas as tradições aqui não passam muito pela alta competição. O seu estilo assenta na escola alemã, mas Portugal tem condições perfeitas para vencer, apesar da Seleção ter também muitos jovens. É preciso defender bem e sair em contra-ataque", considerou ao site da FAP Hugo Figueira, que pôde rever os ex-companheiros e amigos.

Já o guardião Manuel Gaspar (Sporting) dá confiança: "Vamos estar focados em nós, nas questões a melhorar e não tanto no adversário. Todos os jogadores que estão presentes neste estágio têm jogado a alto nível, apesar da tenra idade."