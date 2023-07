O Benfica anunciou esta sexta-feira mais um reforço para a equipa de andebol tendo em vista a temporada de 2023/24. Trata-se do lateral-esquerdo da Macedónia, Filip Taleski, de 27 anos, oriundo do RK Vardar."É uma grande cidade e um grande clube. Falei com os meus colegas Nikola Mitrevski e Borko Ristovski [antigos jogadores macedónios do Benfica]. Disseram-me tudo sobre o Clube. É bom profissionalmente e luta por ganhar a liga todos os anos", disse o jogador em declarações ao site do clube da Luz.