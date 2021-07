Francisco Costa junta-se ao irmão Martim e ao pai Ricardo no Sporting

O Sporting anunciou esta terça-feira a contratação de Francisco Costa, de 16 anos, que se vai juntar no plantel leonino ao irmão Martim Costa e ao pai e treinador Ricardo Costa, em contrato por quatro temporadas, depois dos leões pagarem uma rescisão ao FC Porto de cerca de 100 mil euros pelo universal ambidextro.





"É um sentimento de orgulho, tenho trabalhado ao longo dos anos para jogar ao mais alto nível e sinto que o momento chegou", disse, ao site dos leões, o jovem canhoto que pode actuar como lateral ou ponta."Vou ser um dos melhores. Vim para uma equipa com grandes jogadores, chego para crescer com eles e certamente que me ajudarão", acrescentou aquele que é uma das grandes promessa do andebol nacional.O jovem começou a sua carreira no Colégio dos Carvalhos, terminando a formação no FC Gaia e no FC Porto. Na temporada transacta, Francisco Costa esteve emprestado pelos dragões na Avanca, onde realizou 14 jogos e marcou 67 golos sob as ordens do atual técnico leonino. Fez ainda três jogos e 19 golos pela equipa principal do FC Porto, rumando agora a Alvalade.