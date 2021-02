Frankis Carol deixa o Sporting

O melhor marcador do Mundial do Egito (58 golos), o qatari de origem cubana Frankis Carol, já não vai regressar ao Sporting, segundo os egípcios do ‘Handgoal’. O primeira-linha (33 anos) deveria cumprir contrato com os leões até final da época mas, segundo a mesma fonte, a transferência para o Qatari Al-Arabi será feita agora, e por cinco anos e meio.

O treinador dos leões, Rui Silva, disse que Carol não defrontou o Tatran Presov este domingo para ser poupado por causa de fadiga, mas de acordo com o ‘Handgoal’ aquele que é um dos maiores craques a passar por Portugal já se encontra no Qatar a cumprir quarentena profilática antes de se juntar à sua nova equipa.

No Sporting desde 2011, Carol conquistou dois campeonatos, três Taças, uma Supertaça e uma Challenge.