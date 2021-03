Funeral de Alfredo Quintana realiza-se terça-feira

O FC Porto revelou esta segunda-feira que o funeral de Alfredo Quintana vai realizar-se amanhã.





"As cerimónias fúnebres irão realizar-se ao início da tarde desta terça-feira.A saída do Hospital de São João, com destino ao tanatório de Matosinhos, está agendada para as 12h00", informa o clube, no seu site.Recorde-se que o guarda-redes luso-cubano sofreu uma paragem cardiorrespiratória no treino da última segunda-feira e que acbou por morrer sexta-feira no Hospital de São João, onde estava internado.