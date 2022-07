Gilberto Duarte é reforço do Goppingen para 2022/2023

Gilberto Duarte, lateral esquerdo português que na época passada atuou pelos franceses do Montppelier HB, assinou pelos germânicos do Goppingen, 5º classificado da última Bundesliga, e que irá participar na EHF European League na próxima temporada.De recordar que o internacional por Portugal em mais de uma centena de ocasiões havia assinado há cerca de um mês pelo colosso macedónio RK Vardar, clube que, devido a problemas financeiros, foi excluído pela EHF das competições europeias, e viu assim privada a sua hipótese de jogar na Liga dos Campeões da modalidade.A aposta do clube alemão no jogador natural de Portimão visa atingir uma prestação europeia de excelência, e quiçá atingir a final-four da prova. Recorde-se que o Goppingen venceu a 2ª competição europeia da modalidade por quatro ocasiões, a última das quais em 2016/2017, quando era comandado pelo atual técnico do FC Porto, Magnus Andersson.Gilberto Duarte deixa assim o Montpellier HB após três temporadas no clube de Sul de França, pelo qual fez 88 jogos e marcou 183 golos. Naquela que é considerada por muitos a melhor liga do mundo, Gilberto vai encontrar o português André Gomes, que atua no Melsungen.